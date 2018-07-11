Кто такой экстремист Фаррух, убивший полицейских в Гяндже? - ФОТО

10 июля члены группы радикальной религиозной направленности, пытавшиеся нарушить в Гяндже общественный порядок, убили сотрудников полиции, исполнявших служебный обязанности тупыми и колюще-режущими предметами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzVision.az, уже установлены личности лиц, подозреваемых в совершении кровавого преступления. Это жители Гянджи - Рашад Мамедалиоглу Беюккишиев и Фаррух Хагани оглу Гасымов, 1988 года рождения. Отметим, что Рашад Беюккишиев ранее уже имел судимость за умышленное убийство и разбой.

В публикациях Фарруха Гасымова в социальных сетях явно проявляется радикальная религиозная направленность. В различное время он посещал святые места в Иране. Так же он не раз публиковал видео религиозно-пропагандистского характера. Известно, что до совершения кровавого преступления в Гяндже он совершил паломничество в Кербалу.

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