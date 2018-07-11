Предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

11 июля 2018 11:59

На Билясуварском таможенном посту "Гоша Тепе" был проведен осмотр ручной клади следовавшего из Ирана гражданина Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, в ходе осмотра в спортивной сумке были обнаружены и изъяты 599 таблеток метадона в 4 пластиковых упаковках, передает Day.Az.

По факту ведется расследование. 

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