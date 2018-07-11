Победители олимпиады получат специальную стипендию UNEC
UNEC создает возможность получения специальной стипендии для победителей олимпиады.
Как говорится в сообщении университета, распространенном в среду, с нового учебного года победители международных и республиканских предметных олимпиад, выбравшие UNEC, в течение одного семестра будут получать специальную стипендию университета в размере 100 манатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Наряду с победителями олимпиады специальной стипендии также удостоены студенты первого курса, обучающиеся в UNEC, набрав на вступительных экзаменах свыше 600 баллов.
Кроме того, в UNEC 15 студентам, набравшим наибольшее количество баллов по каждому курсу, выдается "вторая стипендия отличника".
В соответствии с изменениями, внесенными в закон "Об образовании" победители Международной олимпиады будут приняты в высшие учебные заведения вне конкурса по любой специальности, а победители республиканских предметных олимпиад по специальностям, соответствующим дисциплинам, по которым стали победителями.
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