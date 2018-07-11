В Баку решат проблему пробок на Забратском шоссе - ФОТО

11 июля 2018 15:17

В Баку для устранения пробок на дороге переносятся автобусные остановки вблизи наземного пешеходного перехода на пересечении Забратского шоссе с проспектом Гейдара Алиева (Сабунчинский дорожный узел).

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, (ЮТА), распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для этого автобусные остановки рядом с наземным пешеходным переходом будут перенесены и сооружены так называемые въездные "карманы".

Тем самым можно будет избавиться от пробок, наблюдаемых в движении транспорта в часы пик, и обеспечить удобство и безопасность пассажиров.

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