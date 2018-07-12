"Азеришыг" об ограничении электроснабжения в Баку и регионах

В результате пожара, произошедшего в селе Биджо Агсуинского района, на участке "Абшеронской" высоковольтной линии (500 киловольт), принадлежащей ОАО "Азерэнержи", было ограничено на 27 процентов электроснабжение Баку, Абшеронского полуострова и ряда регионов.

Об этом в четверг сообщили Trend в ОАО "Азеришыг", передает Day.Az.

Сообщается, что за счет своих сетей ОАО "Азеришыг" без ограничений снабжало электроэнергией объекты первой категории - Бакинское метро, Международный аэропорт Гейдар Алиев, системы водоснабжения и канализации, больницы, объекты государственного значения.

В настоящее время эти объекты обеспечиваются электроэнергией в полном объеме.

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