На одном из проспектов Баку будет ограничено движение

12 июля 2018 18:54

В Баку на путепроводе, расположенном на пересечении проспекта Зии Буниятова с улицами Асифа Магеррамова и Джейхуна Салимова в направлении круга 20 Января, 13 и 14 июля будут проводиться ремонтные работы, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим на этом участке движение с завтрашнего утра будет ограничено.

Во избежание пробок водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.

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