Жители Гянджи решительно осуждают произошедшие в городе события провокационного характера - ФОТО

Жители Гянджи решительно осуждают совершенные за последние дни в городе преступления, их исполнителей, хотят, чтобы все преступники были в скором времени найдены и должным образом наказаны. Общее мнение гянджинцев, которые всегда тесно сплочены вокруг Президента, заключается в том, что произошедшие в городе беспорядки являются результатом шагов, предпринятых силами, а также управляемой из-за рубежа группой провокаторов, желающих нарушения стабильности в стране.

Как передаёт Day.Az, региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ встретился с жителями Гянджи, узнал их мнения о произошедших в последние дни в городе событиях.

Орхан Мамедов: Как видно из произошедшего 10 июля в Гяндже события, группа лиц попыталась нарушить стабильность, порядок в городе. Однако в результате бдительности Азербайджанской полиции их план сорвался. К сожалению, во время пресечения этих провокационных деяний двое полицейских стали шехидами. Эти события еще раз показали, что никакая сила не сможет нарушить стабильность в Азербайджане, народ всегда рядом с нашим Президентом, государством и государственностью. Полиция также своей бдительностью продемонстрировала, что силы, пытающиеся нарушить безопасность в стране, городе, будут решительно пресечены. Мы, молодежь Гянджи, резко осуждаем подобные провокационные действия.

Гюльсум Фаталиева: Группа религиозных радикалов, не любящих свой народ, Родину, собравшись перед административным зданием Исполнительной власти города Гянджа, попыталась грубо нарушить порядок. Они данными противоправными действиями показали свое подлинное лицо. Я за день до инцидента случайно встретилась с офицером полиции Ильгаром Балакишиевым. Он сказал, что нет необходимости беспокоиться. Азербайджанская полиция не допустит кровопролития. К сожалению, несмотря на все усилия, двое полицейских стали шехидами, включая Ильгар муаллима. Жители Гянджи проводили этих героических полицейских в последний путь. Пусть коварные силы знают, что азербайджанский народ любит свое государство, своего Президента и тесно сплочен вокруг него. Слава Богу, что в настоящее время в Гяндже все стабильно. Пусть будет стыдно изменникам Родины, которые получили деньги у своих зарубежных хозяев!

Джавид Багирзаде: Произошедшие в нашем городе преступления провокационного характера являются событиями, вытекающими из цели внешних сил, которые хотят нарушить общественно-политический порядок в Азербайджане, замедлить его развитие, создать в стране хаос. Несомненно, государственные органы ведут расследование в этом направлении и я не сомневаюсь, что в скором времени все вопросы будут решены и общественности будет предоставлена информация. Уверен, что все виновники, зачинщики будут привлечены к ответственности и понесут наказание. Эти события направлены не только на нарушение стабильности в стране, но в то же время, против государственной независимости Азербайджана. Мы - народ, который создал первую демократическую, парламентскую республики на мусульманском Востоке, у нас есть богатая история. Мы - народ, обладающий древней историей государственности. Несомненно, силы, не желающие развитие Азербайджана, его стабильности, предприняли этот шаг именно против нашей государственности, независимости. Но эти коварные намерения не осуществились, Азербайджанская полиция, наш народ решительно предотвратил это. В настоящее время благодаря усилиям государственных структур в городе господствует стабильность, Гянджа переживает один из своих обычный дней.

Парвиз Адыгезалов: Как вы видите, в Гяндже спокойно, люди отдыхают в парках города. Мы, гянджинцы осуждаем тех, кто желают нарушить эту стабильность, спокойствие, и хотим выявления корней этих событий, скорейшего наказания зачинщиков.

Афаг Гасымова: Мы, гянджинцы решительно осуждаем произошедшие в последние дни в нашем городе деяния провокационного характера. Как вы видите, в настоящее время в нашем городе полностью обеспечена стабильность. Мы, приняли участие в церемонии прощания с нашими героическими полицейскими. Хотелось бы, чтобы участники этих событий в скором времени понесли заслуженное наказание.

Напомним, что 10 июля около 20 часов группа радикальной религиозной направленности в составе 150-200 человек, собравшись на площади перед административным зданием Исполнительной власти города Гянджа, пыталась грубо нарушить порядок. Проигнорировав предупреждение сотрудников полиции, выполнявших служебный долг, участники противоправных действий оказали стражам порядка сопротивление с применение принесенных с собой тупых и режуще-колющих предметов.

В результате принятых сотрудниками полиции решительных мер их противоправные деяния были пресечены, 40 человек задержаны и доставлены в Главное управление полиции города Гянджа, остальные скрылись и покинули территорию.

При предотвращении незаконных действий офицеры полиции Ильгар Балакишиев и Самед Аббасов, выполнявшие служебный долг, стали шехидами в результате ударов, нанесенных радикальными элементами колюще-режущими предметами.