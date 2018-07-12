В ряде районов Баку будет ограничена подача газа

Проводятся текущие ремонтные работы на территории газопровода Управления экспорта газа.

Как сообщили АПА-Экономикс в отделе связей с общественностью "Azəriqaz", в связи с ремонтными работами на 25-27 км газопровода 13 июля с 10:00 до завершения ремонтных работ на Тбилисском проспекте и улицах 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж.Мамедгулизаде, Г.Алиева Насиминского района, а также в 6, 7, 8 и 9 микрорайонах Бинагадинского района и в некоторых частях поселков Расулзаде, Хутор, Сулутепе, Ходжагасан будет ограничена подача газа, передает Day.Az.

В жилом массиве Ени Ясамал, а также на некоторых частях улиц Шарифзаде, В.Алиева и Х.Мустафаева также возможны перебои в подаче газа.