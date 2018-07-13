Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

13 июля 2018 11:33

В новом номере газеты читайте: Будут созданы новые механизмы поддержки МСП, импорт автомобилей вырос почти вдвое, в YARAT состоялась премьера нового фильма, страховщикам предлагается новый метод оплаты членских взносов и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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