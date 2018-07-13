Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

В новом номере газеты читайте: Будут созданы новые механизмы поддержки МСП, импорт автомобилей вырос почти вдвое, в YARAT состоялась премьера нового фильма, страховщикам предлагается новый метод оплаты членских взносов и т.д.

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