Первый в республике по поступлению в магистратуру: «Продолжить обучение в UNEC будет успешным для каждого из нас»

Студент, набравший самые высокие баллы по республике на вступительных экзаменах в магистратуру на 2018/19 учебный год, выбрал UNEC.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Бахтияр Зейналов, поступивший в Международный центр магистратуры и докторантуры (МЦМД) UNEC на специальность финансового менеджмента, набрал на экзаменах 138 баллов и стал первым в республике.

Отметив, что в минувшем учебном году первые 20 студентов, показавшие самые высокие результаты по стране на вступительных экзаменах в магистратуру, обучаются в UNEC, Зейналов выразил уверенность по поводу предпринятого шага в выборе UNEC для получения качественного магистерского образования по выбранной им специальности: "Вместе со мной в UNEC поступили 11 моих товарищей. Верю, что продолжить обучение в UNEC будет удачным для каждого из нас".

Следует отметить, что прием магистров в МЦМД UNEC на первом этапе на 2018-2019 учебный год выполнен на 98 процентов. МЦМД, осуществляющий обучение по 39 специализации 11 специальностей на азербайджанском, английском, русском и турецком языках, наряду с инициатором модернизации новых образовательных стандартов ступени магистратуры высшего образования, является первым действующим в стране по этим стандартам центром.

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