Главврач о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП в Баку
Из больницы выписан еще один пострадавший во время тяжелого ДТП в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса в Гарадагском районе Баку. Об этом в пятницу сказал Trend главврач Клинического медцентра Адалет Дадашев, передает Day.Az.
Главврач отметил, что в Центре продолжается лечение пяти пострадавших. "Вчера в Центр обратился 21 человек, 16 из которых была оказана первая медпомощь, и они были отпущены домой. В стационар были размещены шесть человек. Вчера вечером состояние одного из поступивших нормализовалось, и он также был выписан на амбулаторное лечение. В настоящее время в Центре остаются пятеро пострадавших, из которых трое поступили с мозговой травмой, а двое - с ушибами. Одна из пострадавших в ДТП, продолжающих лечение в Центре, беременная женщина".
В заключение главврач Центра добавил, что в самочувствии находящихся в стационаре больных не наблюдается серьезных проблем, их состояние стабильное.
Напомним, что 12 июля на автомагистрали Баку-Газах-госграница Грузии произошло тяжелое ДТП.
Грузовой автомобиль с государственным номерным знаком 90-OJ-802 столкнулся с пассажирским автобусом № 149 с государственным номерным знаком 10-TF-383.
В результате погиб один, и получили травмы различной степени 19 человек.
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