На Бакинском бульваре проходит летний фестиваль Baku Soul of Art and Dance - ФОТО

Каждый уик-энд на Бакинском бульваре проходит летний фестиваль Baku Soul of Art and Dance, организованный Управлением Приморского национального парка, Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Каждые субботу и воскресенье вплоть до закрытия летнего сезона здесь представлены танцы и песни народов мира, выступления артистов и зарубежных коллективов, проводятся бесплатные уроки и вечера танцев для всех желающих.

"Наша цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, культурного наследия нашей страны, предоставление широкой информации об искусстве зарубежного, национального и этнического танца, приятное и полезное проведение досуга, развитие туризма. Наш проект дает возможность продемонстрировать свои таланты и весело провести время", - отметил заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Прекрасный досуг для жителей и гостей Баку организован с 19:00 до 21:00, на открытой площадке за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига.

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