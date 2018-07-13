Автобусы еще одного маршрута переходят на безналичную форму оплаты

В соответствии с указаниями Бакинского транспортного агентства оплата за проезд по еще одной маршрутной линии будет осуществляться посредством BakıKart, передает Day.Az.

Как сообщает пресс-служба структуры, с 14 июля в автобусах, курсирующих по маршрутной линии №199 (проспект Хатаи - Бакинский инженерный университет), будет внедрена безналичная форма оплаты за проезд. Компанией "Xaliq Faiqoğlu", осуществляющей пассажироперевозки по указанному маршруту, будет обеспечена установка соответствующего оборудования в автобусах. Также предпринимаются меры по установке платежных терминалов на остановках, расположенных по пути следования автобусов.

Таким образом, число маршрутных линий, перешедших на безналичную форму оплаты, достигнет 23-х.

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