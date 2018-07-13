Как раньше было летом в Баку - путешествие в прошлое - ФОТО

Представляем читателям Trend возможность совершить путешествие в прошлое нашей прекрасной столицы, а именно, как выглядел Баку летом в 1950-80-е годы, передает Day.Az.

Баку всегда был по-настоящему добрым городом, со свойственной только ему архитектурой, улицами, дворами. А с годами стали еще краше и величественнее. И лишь время разделяет прошлое и настоящее...А еще...Это было время, когда дети не просиживали часами за смартфонами и компьютерами, а играли во дворе в прятки или догонялки (гизленпадж, гашды-тутду), семь палочек или семь стеклышек (йедди тахта, йедди шюше), лапту или прыжки друг через друга (энзели), казаки-разбойники или городки, устраивали соревнования на самодельных санках с подшипниками. И с большим нетерпением ждали - когда же появится усатый дядя в белом халате, с передвижной тележкой, и будет кричать "Марожжна! Марожжна!". Причем, вместе с мороженым всегда выпрашивали сухой лед. А самый вкусный квас или пиво обязательно продавался в перевозных бочках. Это было время, когда мыли, сушили и взбивали шерсть, крышками от кастрюль и шваброй босиком мыли ковры. А не прибегали к услугам различных компаний. Это было время, когда молодежь с большим азартом ждала футбольных игр "Нефтчи", собиралась в парках и рассказывала друг другу о книжных и музыкальных новинках, менялась книгами, пластинками и кассетами. А по вечерам собирались в уютных дворах или чайхане, играли в нарды или домино, карты или лото, в которые даже "бились" семьями. А влюбленные пары вместе ходили на Бульвар, в кинотеатры, концерты в Филармонию или Зеленый театр. Это было время, когда на пляж в Говсаны, Шихово или Бильгя ездили не на иномарках, а в переполненных автобусах или даже в кузове грузовиков. А школьные каникулы дети проводили в пионерлагерях, и лето всегда оставалось в памяти яркими воспоминаниями...