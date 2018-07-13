В Баку сорвался лифт с пассажирами, есть пострадавшие - СПИСОК

13 июля 2018 23:12

В Хатаинском районе города Баку произошел несчастный случай.

Как сообщает Report, событие произошло по адресу улица Худу Мамедова 18 в поселке Ахмедлы.

Согласно информации, оборвался трос лифта в многоэтажном здании.

В результате лифт сорвался в шахту с находящимися в нем 3 пассажирами.

Находившиеся в лифте люди получили перелом грудной клетки.

Они доставлены в Клинический медицинский центр №3.

Повреждения получили следующие лица: Мамедалиев Гусейн Эльман оглу (20 лет), Мамедалиева Эльнара Юсиф гызы (40) и 16-летний парень, личность которого пока не установлена.

По факту ведется следствие.

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