В Баку сорвался лифт с пассажирами, есть пострадавшие - СПИСОК
13 июля 2018 23:12 1 151
В Хатаинском районе города Баку произошел несчастный случай.
Как сообщает Report, событие произошло по адресу улица Худу Мамедова 18 в поселке Ахмедлы.
Согласно информации, оборвался трос лифта в многоэтажном здании.
В результате лифт сорвался в шахту с находящимися в нем 3 пассажирами.
Находившиеся в лифте люди получили перелом грудной клетки.
Они доставлены в Клинический медицинский центр №3.
Повреждения получили следующие лица: Мамедалиев Гусейн Эльман оглу (20 лет), Мамедалиева Эльнара Юсиф гызы (40) и 16-летний парень, личность которого пока не установлена.
По факту ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!