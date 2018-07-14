В Абшеронском районе сгорел автомобиль - ФОТО

14 июля 2018 12:04

В Абшеронском районе сгорел автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Сарай.

Так, в названном поселке сгорел принадлежащий гражданину автомобиль марки ВАЗ "2106" с государственным номерным знаком 10-OT-439.

Огонь был потушен. По факту ведется разбирательство.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az