В Абшеронском районе сгорел автомобиль - ФОТО

В Абшеронском районе сгорел автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Сарай.

Так, в названном поселке сгорел принадлежащий гражданину автомобиль марки ВАЗ "2106" с государственным номерным знаком 10-OT-439.

Огонь был потушен. По факту ведется разбирательство.

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