В Абшеронском районе сгорел автомобиль - ФОТО
14 июля 2018 12:04 215
В Абшеронском районе сгорел автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Сарай.
Так, в названном поселке сгорел принадлежащий гражданину автомобиль марки ВАЗ "2106" с государственным номерным знаком 10-OT-439.
Огонь был потушен. По факту ведется разбирательство.
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