Первый рейс из нового аэропорта Стамбула будет выполнен в Азербайджан - ПОДРОБНОСТИ

Перевод Turkish Airlines (THY) в новый аэропорт Стамбула начнется в 02:00 31 октября. Об сказал генеральный директор национального авиаперевозчика Турции Билал Экши в интервью агентству "Анадолу", передает Day.Az.

По его словам, в течение 12 часов в аэропорт прибудут 800 грузовиков с оборудованием.

Билал Экши отметил, что первый рейс Turkish Airlines из нового аэропорта Стамбула на внутренних линиях будет выполнен в Анкару, а на международных линиях - в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра.

Гендиректор Turkish Airlines сообщил далее, что компания наземного обслуживания Turkish Ground Services примет на работу около 1600 человек, а непосредственно THY - около 3 тысяч сотрудников.

"До конца 2018 года THY приобретет 4 транспортных и 14 пассажирских самолетов. На 2019 год запланирована закупка еще 41 самолета нового поколения. Все это соответствует целям авиакомпании на период до 2023 года", - отметил гендиректор Turkish Airlines.

Билал Экши рассказал также о том, что Turkish Airlines Cargo создаст в сентябре совместную компанию с китайской ZTO и гонконгской PAL Air.

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