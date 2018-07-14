В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-27°, днем 32-36°, в Баку ночью 25-27°, днем 33-35° тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.

На Абшеронских пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды в море составит 26-27°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть слабый южный ветер. Температура воды в море составит 26-27°.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в некоторых западных районах возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 36-41°, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.

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