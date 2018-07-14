Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ПОДРОБНОСТИ
14 июля 2018 19:17 254
В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Сыргылы.
Таким образом, автомобиль марки "Toyota Land Cruiser" с государственным регистрационным номером "24-FR-363" столкнулся с автомобилем марки Жигули ВАЗ-2106. В результате, водитель Тойоты и его пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Раненые доставлены в Центральную больницу Кюрдамирского района.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!