С начала года в Азербайджане была обезврежена 441 преступная группировка

С начала 2018 года в Азербайджане была обезврежена 441 преступная группировка.

Об этом в субботу сказал первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов в ходе заседания коллегии МВД, посвященном борьбе с преступностью, итогам деятельности в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий против организованной преступности за шесть месяцев была обезврежена 441 группировка, в том чсиле 47 группировок, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, 82 человека были привлечены к уголовной ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия", - сказал замминистра.

Эйвазов отметил, что в результате своевременного применения оперативных планов и мероприятий по поступившим в центр "102" информациям 967 преступлений были раскрыты по "горячим следам", предотвращены 5153 противоправных действий, возбуждено 1993 уголовных дела.

"Также с использованием возможностей службы "Безопасный город" раскрыто 248 преступлений, выявлено 9413 ДТП, 246 случаев, связанных с наездом на пешеходов, задержано 52 автомобиля, находящихся в розыске. В целом, результаты поисковых работ улучшились на два процента и составили 57,4 процента", - добавил первый замминистра.