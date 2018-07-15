Названа причина оседания дороги в Баку - ФОТО

15 июля 2018 11:43

Этой ночью на улице Джалила Мамедкулизаде в Насиминском района на проезжей части дороги было зарегистрировано оседание грунтового покрытия.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы Агентства Анар Наджафли, глубина оседания - 2-3 метра, оно произошло на площади 150 кв. м, передает Day.Az

Тотчас на территорию были привлечены сотрудники Агентства. По предварительной версии, причиной оседания явилось строительство поблизости метро: "В настоящий момент осмотр места проводится сотрудниками Агентства и соответствующих структур, выясняются причины оседания и пути ликвидации его последствий. Точная информация о причинах оседания будет сообщена после расследования".

 
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