Названа причина оседания дороги в Баку - ФОТО

Этой ночью на улице Джалила Мамедкулизаде в Насиминском района на проезжей части дороги было зарегистрировано оседание грунтового покрытия.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы Агентства Анар Наджафли, глубина оседания - 2-3 метра, оно произошло на площади 150 кв. м, передает Day.Az.

Тотчас на территорию были привлечены сотрудники Агентства. По предварительной версии, причиной оседания явилось строительство поблизости метро: "В настоящий момент осмотр места проводится сотрудниками Агентства и соответствующих структур, выясняются причины оседания и пути ликвидации его последствий. Точная информация о причинах оседания будет сообщена после расследования".