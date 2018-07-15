В связи с гянджинскими событиями арестованы еще 7 человек - ФОТО
15 июля 2018 13:56 529
Согласно информации Trend, полученной из правоохранительных органов, за совершение преступлений 10 июля 2018 года в Гяндже, были арестованы еще 7 человек, в том числе Ибрагимов Самир Рамиз оглу, который числился в розыске, передает Day.Az.
Всего за преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека. Один человек был задержан сегодня вечером при попытке пересечь азербайджано-грузинскую границу в Газахском районе.
В то же время, согласно информации, 3 июля были арестованы 13 человек, а 8 человек были объявлены в розыск в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева.
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