В связи с гянджинскими событиями арестованы еще 7 человек - ФОТО

Согласно информации Trend, полученной из правоохранительных органов, за совершение преступлений 10 июля 2018 года в Гяндже, были арестованы еще 7 человек, в том числе Ибрагимов Самир Рамиз оглу, который числился в розыске, передает Day.Az.

Всего за преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека. Один человек был задержан сегодня вечером при попытке пересечь азербайджано-грузинскую границу в Газахском районе.

В то же время, согласно информации, 3 июля были арестованы 13 человек, а 8 человек были объявлены в розыск в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.