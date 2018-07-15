В пригороде Баку горит торговый центр

15 июля 2018 14:32

В торговом центре "Рияд", расположенном в Абшеронском районе, вспыхнул пожар.

Согласно информации Trend, полученной из Центра кризисного управления МЧС, огонь начался в хранилище мебельного цеха торгового центра "Рияд", передает Day.Az.

На место пожара были привлечены пожарные бригады министерства чрезвычайных ситуаций.

Предотвратить огонь еще не удалось.

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