В пригороде Баку горит торговый центр
15 июля 2018 14:32 562
В торговом центре "Рияд", расположенном в Абшеронском районе, вспыхнул пожар.
Согласно информации Trend, полученной из Центра кризисного управления МЧС, огонь начался в хранилище мебельного цеха торгового центра "Рияд", передает Day.Az.
На место пожара были привлечены пожарные бригады министерства чрезвычайных ситуаций.
Предотвратить огонь еще не удалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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