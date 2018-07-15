В Баку изменились маршруты двух автобусов
15 июля 2018 15:04 581
В Баку в схему движения автобусных маршрутов №52 и 33 внесены временные изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
В связи с оседанием грунтового покрытия на проезжей части дороги на улице Джалила Мамедкулизаде в Насиминском районе автобусные маршруты №52 и 33 будут двигаться в направлении улиц Самеда Вургуна и Аббасгулу ага Бакиханова.
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