Спецназ МВД «Асланлар» уничтожил Рашада Беюккишиева при попытке подорвать гранату - ЗАЯВЛЕНИЕ

Осуществлены оперативные мероприятия в связи с Беюккишиевым Рашадом Мамедали оглу, 1988 года рождения, жителем города Гянджа, который попытался 10 июля нарушить общественный порядок в Гяндже, совершил нападение и убийство с использованием тупых и колюще-режущих предметов сотрудника полиции, выполнявшего свои служебные обязанности

В сообщении, поступившем в АЗЕРТАДЖ из Министерства внутренних дел, говорится, что во время задержания в селе Моранлы Шамкирского района Р.Беюккишиев открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, оказав вооруженные сопротивление, и был уничтожен приехавшим из Баку отрядом особого назначения МВД "Асланлар" при попытке подорвать гранату, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что Р.Беюккишиев был арестован еще и за убийство родной матери, а после окончания срока заключения уехал в Российскую Федерацию.