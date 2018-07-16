В Азербайджане пройдут экзамены по I и IV группам специальностей - ДАТА

16 июля 2018 13:20

Государственный экзаменационный центр 18 июля проведет приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, экзамены пройдут в 11 городах - в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе, всего в 49 зданиях, передает Day.Az.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 26332 абитуриента. 21734 абитуриента будут сдавать экзамены по I группе специальностей, 4598 - по IV группе специальностей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az