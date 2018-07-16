В Азербайджане пройдут экзамены по I и IV группам специальностей - ДАТА
16 июля 2018 13:20 623
Государственный экзаменационный центр 18 июля проведет приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей на 2018/2019 учебный год.
Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, экзамены пройдут в 11 городах - в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе, всего в 49 зданиях, передает Day.Az.
Ожидается, что в экзаменах примут участие 26332 абитуриента. 21734 абитуриента будут сдавать экзамены по I группе специальностей, 4598 - по IV группе специальностей.
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