В Азербайджане пройдут экзамены по I и IV группам специальностей - ДАТА

Государственный экзаменационный центр 18 июля проведет приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, экзамены пройдут в 11 городах - в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране, Хачмазе, всего в 49 зданиях, передает Day.Az.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 26332 абитуриента. 21734 абитуриента будут сдавать экзамены по I группе специальностей, 4598 - по IV группе специальностей.

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