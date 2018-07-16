На этой улице в Баку полностью ограничат движение - К сведению водителей
16 июля 2018 15:14 876
С сегодняшней ночи до завтрашнего утра (00:00 - 05:00) в рамках реконструкции улицы Мир Джалала, расположенной в 9-м микрорайоне Бинагадинского района Баку, будет проводиться демонтаж электрических столбов, в связи с чем движение на улице будет полностью ограничено, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.
Госагентство просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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