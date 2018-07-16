Синоптики обещают в Баку дождь с грозой

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, без осадков, однако к вечеру в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой, ветер умеренный северо-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов. Ветер умеренный северо-западный.

В некоторых районах Азербайджана временами возможны грозовые дожди, местами ливни, град. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура ночью 20-25, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Завтра умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны для метеозависимых людей.

С сегодняшнего вечера и до среды в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах прогнозируются проливные дожди, град. Есть вероятность разлива некоторых горных рек.