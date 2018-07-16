Патриотический автомарш: Компания “Altes Group” приглашает в Гянджу

Компания "Altes Group" с целью поддержки Президента Азербайджана Ильхама Алиева проведет автомарш до Гянджи под девизом "Мы с вами, Господин Президент". Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполнительный директор компании Рустам Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, 19 июля представители компании вместе с жителями комплекса "Altes Plaza" отправятся в Гянджу, где обязательно посетят могилы, погибших в ходе событий 10 июля, офицеров полиции - заместителя начальника главного управления полиции Гянджи полковника Ильгара Балакишиева, а также заместителя начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенанта Самеда Аббасова.

Абдуллаев отметил, что главной целью автомарша является выражение солидарности Президенту страны. В акции примут участие известные актеры, певцы и депутаты, проживающие в жилищном комплексе компании. Кроме того, "Altes Group" приглашает всех желающих присоединиться к акции. Рустам Абдуллаев отметил, что в акции примут участие около 250 человек.

Рустам Абдуллаев решительно осудил события в Гяндже: "От имени нашей компании хочу выразить полную поддержку Президенту страны, преступления были осуществлены представителями религиозных радикальных группировок. Однако СМИ пытаются придать различную окраску событиям, некоторые индивиды, проживающие за рубежом, пишут провокационные посты в социальных сетях, их единственной целью является дестабилизация ситуации в нашей стране", - сказал он.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев - был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.