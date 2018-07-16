На крупных автотрассах Азербайджана ремонтируются отбойники вдоль дорог
16 июля 2018 16:09 169
На крупных автотрассах Азербайджана ремонтируются отбойники вдоль дорог, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Работы продолжаются на участке 10-132 километр автотрассы Баку-Губа-госграница с Россией, а также на 14-120 километре трассы Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.
Работы продолжатся до сегодняшнего вечера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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