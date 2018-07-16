На крупных автотрассах Азербайджана ремонтируются отбойники вдоль дорог, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работы продолжаются на участке 10-132 километр автотрассы Баку-Губа-госграница с Россией, а также на 14-120 километре трассы Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.

Работы продолжатся до сегодняшнего вечера.