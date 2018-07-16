Ужасное ДТП в Азербайджане: автомобиль сбил четырех членов одной семьи - ФОТО

В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на территории Площади флага автомобиль сбил четырех членов одной семьи: Насибову Лабиду Зульфугар гызы, Насибова Зульфугара Рамзи оглы, Гусейнову Гюльнару Зульфугар гызы, Гусейнову Мяляк Пярвиз гызы

Несмотря на усилия врачей, получившие во время происшествия тяжелые телесные повреждения Гусейнова Гюльнар Зульфугар гызы 1986 г.р. и Гусейнова Мяляк Пярвиз гызы 2015 г.р. скончались в больнице.

По факту ведется расследование.