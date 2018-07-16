Молодой преподаватель UNEC ведет исследование в университете США - ФОТО

Преподаватель кафедры "Международная экономика" (на английском языке) UNEC Туран Сулейманов ведет исследование в университете США Southern New Hampshire (SNHU), сообщает вуз в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Сулейманов, ведущий исследование в Школе бизнеса по приглашению SNHU, в рамках визита выступил в качестве гостя-докладчика по дисциплине "Лидерство и организационное поведение", преподаваемой по программе MBA. Дав толкование теории поведения сотрудников и удовлетворения работой, преподаватель показал кейсы по теме и раскрыл сущность важных факторов.

Молодой преподаватель UNEC продолжает исследования в Америке в направлении брендирования высших учебных заведений.

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