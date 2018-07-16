Молодой преподаватель UNEC ведет исследование в университете США - ФОТО
Преподаватель кафедры "Международная экономика" (на английском языке) UNEC Туран Сулейманов ведет исследование в университете США Southern New Hampshire (SNHU), сообщает вуз в понедельник.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Сулейманов, ведущий исследование в Школе бизнеса по приглашению SNHU, в рамках визита выступил в качестве гостя-докладчика по дисциплине "Лидерство и организационное поведение", преподаваемой по программе MBA. Дав толкование теории поведения сотрудников и удовлетворения работой, преподаватель показал кейсы по теме и раскрыл сущность важных факторов.
Молодой преподаватель UNEC продолжает исследования в Америке в направлении брендирования высших учебных заведений.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!