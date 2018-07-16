Мистический Азербайджан - загадочные места страны - ФОТО

Азербайджан - страна загадок и легенд. В каждом его уголке можно столкнуться с тайной и испытать мистический восторг от встречи с неведомым.

Попытаемся сегодня рассказать лишь о нескольких таких местах.

Бешбармаг

Скалистый массив под названием Бешбармаг свое название получил по форме каменной вершины, напоминающей ладонь с пятью пальцами. Хотя есть и другие версии. Расположен Бешбармаг в северной части Азербайджана на высоте 546 метров над уровнем моря к северо-востоку от селения Зарат, в 2,5 км от Каспия.

Гора известна как памятник оборонительного характера с многовековой историей, а также как место паломничества, куда ежегодно приезжают тысячи людей со всей республики. Бешбармаг хранит много тайн, секретов, мифов и легенд.

Впервые в письменных источниках гора Бешбармаг упоминается в работах албанского историка Мусы Галакендли (Каланкатуйского), где говорится, что оборонительные стены, окружающие гору, были построены в V в.н.э. в эпоху Сасанидской империи. Информация о скалистом массиве также широко представлена в работах арабского историка Аль-Базури и мусульманского географа иранского происхождения Абу-ль-Касим Убайдаллах ибн Абдаллах ибн Хордадбеха. Оба автора рассказывают про гору Бешбармаг, используя именно этот топоним.

С этой горой, которая сегодня считается священной, связано немало мистических историй. Например, считается, что тут расположен волшебный камень, пройдя который, бесплодные люди получают возможность заиметь детей. Еще рассказывают о сочащейся из камней на ее вершине целебной воде - слезах пророка Хызыра. Согласно легенде, древний пророк по имени Хызыр (в некоторых источниках - Хыдыр), который искал эликсир жизни, набрел на источник живой воды именно в этом месте, испив из которого, стал бессмертным. Поэтому гора также называется "Хызыр-Зиндя" - "Бессмертный Хызыр".

По другому преданию, у пророка Хызыра было трое сыновей. Однажды он хотел совершить намаз, но у него не было воды для омовения. Поэтому Хызыр послал своих сыновей одного за другим на поиски воды, но они по истечению нескольких дней так и не вернулись. Время молитвы прошло и Хызыр не смог выполнить свой долг перед Всевышним. Разгневанный отец проклял их и попросил Творца превратить детей в камни. Так сыновья стали островами посреди Каспийского моря, которые можно увидеть с горы.

Такая вот грустная легенда.

Во времена правления шаха Исмаила Хатаи гору Бешбармаг связали с имамом Али, а скалистую верхушку, соответственно, ассоциировали с пальцами его руки. Паломничество на гору получило широкое распространение именно после шаха Исмаила.

А еще говорят, что человек с нечистыми помыслами только с огромным трудом сможет подняться на эту гору, так как зло будет тянуть его вниз...

Тайна Асхаб аль-Кахф

Вблизи города Нахчыван находится большая пещера, известная в народе под названием Асхаб аль-Кахф ("люди пещеры") - мифическое место, которое будоражит воображение своей таинственностью. Ученые, побывавшие в этой пещере, так и не смогли понять феномены, происходящие там.

По преданию, визирь Даг-Юнуса Темирхан и шесть (согласно другой версии, пятеро) его друзей бежали от преследований падишаха-деспота. Когда они покинули город, по пути им встретился пастух с собакой. Пастух решил присоединиться к ним, а его пес по кличке Гетмир увязался за беглецами. Однако те стали отгонять Гетмира, опасаясь, что он своим лаем может выдать их. Пастух сломал Гетмиру лапы, и бедный пес скончался. Его хозяин похоронил его и положил свой посох на могилу, и с тех пор это место называется Гетмир.

Беглецы наткнулись на пещеру и укрылись в ней. От усталости они заснули прямо у входа и проспали здесь 300 лет. Проснувшись, беглецы стали молить Аллаха изменить их внешность, всемогущий Аллах услышал их мольбы, и они исчезли. С тех пор в народе говорят, что эти люди вернутся только во время Cтрашного Cуда.

Окрестные жители считают Асхаб аль-Кахф священным местом и называют пещеру "оджаг". Имеется много свидетельств чудотворного действия камней и воды этой пещеры на больных людей. Агсаккалы рассказывают, что был случай, когда в пещеру принесли пятилетнего ребенка, который родился слепым и после страшной аварии не мог ходить. Ребенок прозрел и смог ходить, когда на его голову капнула священная вода. Многие паломники по сей день, загадав желание, садятся в том месте пещеры, где капает вода, веря, что если капельки попадут на них, то желание сбудется.

По мнению специалистов, эта пещера полностью соответствует описанию в Коране: "И ты видишь, как солнце, когда восходило, отклонялось от пещеры их направо, а когда заходило, миновало их налево..." (18, 17). В 2001 году здесь обнаружили остатки стены, которая, по мнению специалистов, построена не менее 1600 лет назад. И здесь налицо соответствие со следующим аятом Корана: "И так дали мы знать о них, дабы они знали, что обещание Аллаха - истина, и нет сомнения в нем! Вот они разошлись между собой в своем деле и сказали: "Постройте над ними сооружение. Их Господь лучше знает, про них сказали..." (18; 21)

В 2001 году здесь обнаружили остатки стены, которая, по мнению специалистов, построена не менее 1600 лет назад. Здесь также можно заметить следы ступней, которые резко начинаются и обрываются, причем нога ступала не босая, а одетая в обувь. Принадлежали шаги весьма высокому человеку, рост, которого составлял от 190 до 250 см. Специалисты высказали мысль, что в такой породе следы могли оставаться в условиях очень высокой температуры. Суеверные люди утверждают, что священные камни Асхаб аль-Кахф размножаются, а, следовательно, они живые.

Эта пещера исследована всего на 30-40 процентов. Все самое загадочное остается в темных закоулках пещеры. Забраться сюда и сделать научное открытие могут лишь спелеологи - люди со специальными научными знаниями и специальной спортивной подготовкой. В центре ущелья находятся камни, которые, судя по всему, были установлены вручную и служили подобием двери, закрывающей вход в подземелье. Как были водружены мегалиты в несколько тонн, также остается загадкой.

Пещера Асхаб аль-Кахф - это таинственный клад, скрывающий неведомые до сих пор сведения о далеком прошлом.

Загадки мавзолея Дири Баба

По дороге из Баку в Шамаху, в селе Мараза, есть уникальный памятник - расположенный напротив старого кладбища двухэтажный мавзолей-мечеть XV века под названием "Дири-Баба". Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и остался нетленным святой по имени Дири-Баба.

Впрочем, с этим памятником связано много легенд и мистических подробностей. Поэтому уже с XVII века он привлекает сюда множество паломников.

Особенность строения в том, что зодчий как бы "вмонтировал" гробницу в скалу. Она будто оторвана от земли. К мавзолею ведет длинная лестница. Ступеньки довольно высоки, однако поднявшись, замечаешь, что совершенно не устал. Возможно, все дело в удивительной энергетике этого места, где молились многие поколения.

Примечательно, что главным в здании считается не первый, а второй этаж. Окаймляет зал небольшая прихожая, покрытая восьмигранным куполом, где разуваются посетители. На гробнице Дири-Баба полное имя зодчего не сохранилось, остался лишь кусок камня с частью надписи "...сын устада Гаджи" и дата строительства гробницы - 1402 год.

Но прежде всего непонятно, почему мавзолей так далеко от проторенных дорог, в ущелье? Зачем было его туда прятать? Ведь мавзолеи было принято ставить на возвышенности, чтобы их было видно со всей округи. Может быть, такова была прижизненная воля усопшего? Или он просто хотел быть поближе к природе? Почему вопреки всем традициям мусульманской архитектуры главным в этой мечети является не первый этаж, а второй? Ответа на эти вопросы нет...

По рассказам немецкого путешественника XVI века Адама Олеария, в мавзолее похоронен наставник шейха Сеид-Ибрагима. Шейх будто бы испросил у Бога, оставить своего учителя в памяти людей смиренно совершающим молитву. Праведник захоронен в сером кафтане в позе стоящего на коленях человека. Так он стоит уже много лет и не тлеет. Его кафтан каждый год снимают, рвут на части и раздают паломникам. На святого надевают белый кафтан, а через год он опять сереет.

По другой легенде, Дири-баба был современником Ширваншаха шейха Ибрагима I. А. Олеарий сообщает, что Тамерлан в 1400−1403 годах не тронул мавзолей Сеида Ибрагима в Маразе. Этот факт показывает, что мавзолей Сеида Ибрагима существовал уже в XIV в. Вероятно, намного раньше появился и мавзолей его учителя Дири-баба. Не нынешний, а вырубленный в скале, возможно, еще при его жизни грот, куда он уединился. "Дири-баба", т.е. бессмертным, его назвали после смерти. Вокруг мавзолея в горе есть множество больших и маленьких пещер, где раньше жили и молились паломники, а сейчас это убежище для диких птиц.

Есть гипотеза, что именуемый Дири Баба человек - это Пир Мухаммед, который скончался во время совершения намаза. Даже утверждается, что его тело за 300 с лишним лет так и не подверглось разложению. По другой легенде, человек по имени Атам ибн Эмир прибыл в Ширван со своей свитой и скончался здесь. Именно его могила находится в мавзолее "Дири Баба". Этот человек был последователем пророка Мухаммеда (с.а.с). Местные жители верят, что если положить руку на камень внутри комнаты в скале и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Лесные люди

Еще одно загадочное место Азербайджана расположено в южной части Каспия, вблизи Астары и Лянкярана.

Еще с начала прошлого века появились сведения о живущем в тогда еще густых субтропических лесах племени, ведущем почти что первобытный образ жизни. Своеобразных родичей "снежного человека". В начале XX века субтропические леса тут спускались прямо к морю, гигантские деревья не пропускали солнечного света вглубь леса. Там всегда было сыро и мрачно. Под покровом этого непроходимого леса якобы и жили таинственные гульябаны. Теперь от этого леса остались только узкие полоски, протянувшиеся между чайными плантациями. Но поиски загадочного племени продолжались и в 80-е годы. Правда, найти его исследователям так и не удалось.

Между тем, местные жители в этих районах знают о существовании гюльябаны, а некоторые даже утверждают, что встречались с ними. По словам рассказчиков, лесные люди были исключительно мирными, никогда не позволяли себе нападать на местное население, и старики всегда внушали молодым людям, что и гульябаны обижать тоже нельзя. Говорят, что гульябаны до сих пор существуют, уйдя в горы.

Многие собеседники уверяли исследователей, что в Талышских горах можно и в наши дни найти места ночлега гульябаны, то есть вытоптанные участки диаметром 3-5 метров округлой формы, покрытые сухой травой и клочками шерсти.

Легенда дома с кошками

Какие только легенды не услышишь в стенах Ичеришехер. Одна из них касается необычной скульптуры дома на улочке Гюлле между домами Меликовых и Алекперова. Любителей романтики там ожидает встреча с парнем и девушкой, выглядывающими с декоративного балкона, а между ними притаилась кошка. Если поднять голову чуть выше, то на уровне третьего этажа можно будет увидеть наблюдающих за ними еще трех кошек. Никакой связанной с группой легенды нет, только общее впечатление: словно влюбленные таятся ото всех, и только кошки являются свидетелями их любви.

Странный памятник размещен в окнах на двух этажах и находится прямо над дверью бывшего Центра миниатюр. Как они здесь появились?

Первая версия - романтическая. Вторая версия - от большого знатока бакинских тайн Фуада Ахундова: по легенде, этот дом некогда принадлежал судье, очень жестокому человеку, у которого было двое детей. Однажды дети играли дома с кошкой, которая выпрыгнула из окна. Дети пытались ее остановить и выпали из окна вслед за кошкой. Кошка, разумеется, выжила, а дети погибли. Люди потом говорили, что небо послало такую кару судье за его жестокость.

Но все это - легенды Старого города. А что там было на самом деле, никто не знает. Говорят, эти кошки даже участвовали в фильме Яшара Нуриева - он красил скульптуры в черный цвет.

Да, прогулки по узким улочкам Старого города вызывают глубокие чувства. Лично я ловила себя на мысли, что мне открывается "другой мир", столь отличный от привычных нам современных городов, будто делаешь скачок назад во времени...

Тамилла Мамедова