Закроют ли в Азербайджане пиратские сайты с фильмами?

Пиратские сайты на глобальном уровне занимаются распространением данных без разрешения. В Азербайджане не применяется никаких ограничений на вход на эти сайты, которые открыто функционируют и зарабатывают прибыль от рекламы, продолжая пиратское распространение. Несмотря на неоднократное написание статей в СМИ на эту тему, эти сайты до сих пор продолжают свою пиратскую деятельность. Эти люди, знающие, что не получат по закону строгого наказания, наносят большой урон не только кинотеатрам, но и творческому составу фильмов, одним словом развитию искусства.

В СМИ страны публиковались материалы о том, что пиратские сайты video.az, enter.az, myvideo.az заняты распространением ввезенных в страну киноновинок. Report расследовал ситуацию с вышеназванной проблемой.

В ответ на запрос Report в Агентстве по авторским правам сказали, что право использования произведений, которые являются объектами авторских прав, за исключением предусмотренных в законодательстве определенных случаев, принадлежат исключительно авторам или другим владельцам авторских прав на произведение, передает Day.Az.

Использование данных произведений осуществляется на основе разрешения автора (владельца прав). Незаконное использование произведений и их использование без разрешения является правонарушением, предусмотренным законодательством и приводит к определенной ответственности.

"Так как авторское право является частным правом, и стороны правовых отношений в данной плоскости тоже являются частными лицами, в случае нарушения авторских прав автор (владелец прав) в установленном в законодательстве порядке должен обратиться в письменном виде в Агентство по авторским правам или в суд. После поступления в Агентство обращения в связи с вопросом проводится соответствующее расследование и готовится экспертное мнение. Если автор (владелец прав) обратится в Агентство на основе статей 15, 44, 45, 46 закона "Об авторских и смежных правах", Агентством по авторским правам будут приняты меры в установленном законодательством порядке", - сообщили в Агентстве.

В данной сфере наряду с вышеназванным законом, за нарушение установленного законом авторского права предусмотрены гражданская, административная и уголовная ответственность.

В результате, остается под вопросом, сколько еще названные сайты смогут заниматься самодеятельностью.

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