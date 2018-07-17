В Баку ограничат движение на одном из крупных проспектов

В Баку в ночь с 17 на 18 июля в туннеле, расположенном после пересечения проспекта З. Буньятова с Беюкшорским шоссе (перед Baku Steel Company), будет обновлена система освещения.

Как сообщили АПА в Госагентстве автомобильных дорог, в связи с этим часть туннеля, расположенная по направлению к станции метро "Кероглу", будет закрыта для движения транспорта с 01:00 до 04:00, передает Day.Az.

Госагентство приносит гражданам извенения в связи с временными неудобствами и просит отнестись с пониманием к проводимым работам.

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