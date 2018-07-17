В Азербайджане повышена пошлина за выдачу водительских прав
17 июля 2018 12:23 689
В Азербайджане с сегодняшнего дня увеличивается размер государственной пошлины за выдачу или замену водительских удостоверений, а также за регистрацию автотранспортных средств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в соответствии с поправками в закон "О государственной пошлине", размер государственной пошлины за выдачу или замену водительских удостоверений увеличен с 18 до 25 манатов.
За выдачу государственного свидетельства для автотранспортных средств - с 17 до 25 манатов.
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