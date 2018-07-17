В Баку госпитализированы 60 человек с солнечным ударом

В связи с жаркими погодными условиями на Станцию скорой и неотложной помощи города Баку с начала сезона поступило 94 жалобы в связи с солнечным ударом.

Как сообщила АПА специалист пресс-службы минздрава Сафая Ахмедова, 60 человек были госпитализированы, 34 получили необходимую помощь на месте, передает Day.Az.

С.Ахмедова отметила, что госпитализация применятся с целью профилактики, никакой угрозы для их здоровья нет.

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