Консульский отдел посольства Болгарии в Баку временно прекращает работу

Консульский отдел посольства Болгарии в Азербайджане с 31 июля по 14 августа работать не будет, говорится в сообщении посольства, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этот период документы приниматься не будут, будет приостановлена выдача виз, не будет осуществляться нотариальное заверение.

В это время каждый рабочий день с 15:00 до 16:00 желающие могут записаться в очередь на 15 августа.

Тел: (00994) 51 225 74 71.