Консульский отдел посольства Болгарии в Баку временно прекращает работу
17 июля 2018 15:49 231
Консульский отдел посольства Болгарии в Азербайджане с 31 июля по 14 августа работать не будет, говорится в сообщении посольства, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В этот период документы приниматься не будут, будет приостановлена выдача виз, не будет осуществляться нотариальное заверение.
В это время каждый рабочий день с 15:00 до 16:00 желающие могут записаться в очередь на 15 августа.
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