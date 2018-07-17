Названы центры отдыха, которые загрязняют берег Каспия

Сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и Главного управления общественной безопасности МВД провели совместный рейд на побережье Каспийского моря и пляжах с целью предотвращения случаев выброса, поджога и скопления бытовых отходов, слива в море сточных вод.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства, передает Day.Az.

Во время рейда было установлено, что в центрах отдыха и объектах общепита, работающих в Мугтадир-Набранской зоне, бытовые отходы и сточные воды управляются не в соответствии с законодательством.

Обнаружены факты скопления и поджога на территории бытовых отходов из центров отдыха "Bulaq", "Üç qardaş", "Green ville", "Panorama", "Əlincə", "Raduqa", "Çıraq qala" и "Venesiya", слива бытовых и сточных вод из центров отдыха "Təbib", "Sunset", "Elay", "Jalə" и ресторана "Panorama" в Каспийское море без очищения.

По фактам в отношении правонарушителей составлены протоколы, согласно Кодексу административных проступков они оштрафованы в целом на 9400 манатов. Для устранения недостатков владельцам объектов выданы обязательные к исполнению "принудительные поручения".

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