Стало известно, когда откроется Украинский круг в Баку

18 июля 2018 06:47

Завершаются ремонтные работы, начавшиеся на Украинском круге в Хатаинском районе города Баку.

Как передает Day.Az ,об этом в своем заявлении сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агенства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Официальный представитель агенства сказал, что в какой-то части круга ремонтные работы уже завершены: "Ремонтные работы на пересечении с улицей Мухаммеда Хади, Неапольским кругом и Гянджинским проспектом уже завершены. Эти участки сданы в эксплуатацию водителей. В данный момент идет асфальтирование части дороги на пересечении с Рабочим проспектом. 19 июля ожидается полное завершение ремонтных работ и круг будет полностью введен в эксплуатацию".

Напомним, что 12 июля Украинский круг в Хатаинском районе был закрыт на ремонт. Проводится замена асфальтобетонного покрытия данного круга и прилегающих дорог.

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