Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

18 июля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Азербайджан планирует снизить цены на рейсы в города Урала, Иран может арендовать одну из частных клиник в Азербайджане, Китайские компании инвестировали около $800 млн в экономику Азербайджана, Предприниматели получили 100 млн манатов в 1П2018 и т.д.



AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.