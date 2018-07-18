Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

18 июля 2018 10:54

18 июля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Азербайджан планирует снизить цены на рейсы в города Урала,  Иран может арендовать одну из частных клиник в Азербайджане,  Китайские компании инвестировали около $800 млн в экономику Азербайджана,  Предприниматели получили 100 млн манатов в 1П2018 и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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