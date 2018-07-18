Вниманию водителей: на этих дорогах будьте осторожны

До вечера сегодняшнего дня на участке 14-70 километра автомобильной дороги Баку-Алят-госграница Грузии и на территории от Площади Государственного флага до Локбатанского круга будет проводиться ремонт отбойников, пришедших в непригодное стояние в результате ДТП, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кроме того, на автомобильной дороге Маштага-Нардаран-Бильгя проводятся работы по обновлению дорожной разметки. Работы завершатся вечером.

Водителям рекомендуется учитывать временно установленные дорожные знаки и соблюдать осторожность при передвижении по указанным направлениям.