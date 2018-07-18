Пятнадцать выпускников БВШН приняты на работу в Трест комплексных буровых работ SOCAR
Выпускники Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) находятся в центре внимания крупных компаний, нуждающихся в квалифицированных инженерах.
Как говорится в сообщении Высшей школы нефти, распространенном в среду, пятнадцать молодых специалистов, окончивших вуз в этом году, получили предложение о работе в Тресте комплексных буровых работ SOCAR: 12 из них зачислены в штат в качестве буровых инженеров, двое - на должности инженеров-геологов, и один выпускник принят на должность инженера по электронике. Примечательно, что они были приняты на работу в компании без прохождения конкурса и предварительных собеседований, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Прежде всего молодые инженеры прошли вводный курс по технике безопасности и охране труда, а также ознакомились со своими должностными обязанностями и спецификой работ, которые трест ведет на море и на суше, после чего они были направлены в соответствующие подразделения.
Трест комплексных буровых работ SOCAR ведет разведочное и промышленное бурение на 25 месторождениях компании в море и на суше. Вся деятельность предприятия осуществляется на уровне мировых стандартов с использованием новейшего оборудования и современных технологий, без нанесения ущерба окружающей среде и при строгом соблюдении правил техники безопасности и охраны здоровья на производстве и в строгом соответствии с производственными и административными нормами и процедурами.
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