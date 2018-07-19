ANAMA: В течение 20 лет Агентство обезвредило около 800 тыс. мин

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в течение 20 лет очистило территорию площадью 52,931 тысячи гектара, говорится в отчете Агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В отчете отмечается, что с данных территорий были изъяты и обезврежены 796,972 тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На данный момент ANAMA обладает всеми основными ресурсами и средствами для гуманитарной очистки.