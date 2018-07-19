ANAMA: В течение 20 лет Агентство обезвредило около 800 тыс. мин
19 июля 2018 07:53 207
Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в течение 20 лет очистило территорию площадью 52,931 тысячи гектара, говорится в отчете Агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В отчете отмечается, что с данных территорий были изъяты и обезврежены 796,972 тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.
На данный момент ANAMA обладает всеми основными ресурсами и средствами для гуманитарной очистки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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