ANAMA: В течение 20 лет Агентство обезвредило около 800 тыс. мин

19 июля 2018 07:53

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в течение 20 лет очистило территорию площадью 52,931 тысячи гектара, говорится в отчете Агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В отчете отмечается, что с данных территорий были изъяты и обезврежены 796,972 тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На данный момент ANAMA обладает всеми основными ресурсами и средствами для гуманитарной очистки.

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