К сведению абитуриентов II и III групп специальностей

Азербайджанские абитуриенты, участвующих во вступительных экзаменах, которые пройдут по II и III группам специальностей 26 июля, уже могут распечатать пропускной экзаменационный лист. Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для распечатывания пропускного экзаменационного листа достаточно зайти по линку http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/.

Пришедший на экзамен абитуриент обязательно должен иметь при себе оригинал документа, подтверждающего его личность, и пропускной экзаменационный лист.

Абитуриенты, не имеющие фотографии на удостоверении личности, вместе с другими документами должны представить справку, выданную образовательным учреждением с наклеенной фотографией размером 3х4, которая заверена печатью.

При отсутствии одного из документов или несоответствия между ними абитуриент не будет допущен на экзамен.

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