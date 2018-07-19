Дорожная полиция обратилась к водителям
Главное государственное управление дорожной полиции обратилось к водителям.
В поступившем АПА из управления обращении говорится, что в последние дни на автомобильных дорогах Баку и республики можно встретить немытые транспортные средства, у которых не видны государственные номера, передает Day.Az.
Учитывая тот факт, что такие транспортные средства наносят урон общему эстетическому облику нашей столицы, которая стала центром туризма, а также учитывая административную ответственность, предусмотренную законодательством, Главное государственное управление дорожной полиции просит водителей содержать транспортные средства в чистоте, чтобы легко читались их госномера.
"Мы выражаем нашу благодарность каждому водителю, который ответственно относится к нашему обращению", - говорится в обращении.
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