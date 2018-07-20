Тяжелое ДТП в Баку, более 10 пострадавших

Накануне утром в поселке Локбатан Гарадагского района Баку столкнулись автомобиль марки "ЗИЛ", управлемый жителем Баку Шахбазом Дадашовым, и "ГАЗель", за рулем котором находился Вели Джавадов, передает Day.Az.

Как сообщает пресс-служба МВД Азербайджана, в результате ДТП 13 пассжиров, находившихся в машине Вели Джавадова, были госпитализированы. 12 из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.