BP принимает на работу выпускников Бакинской Высшей школы нефти
Выпускники Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) успешно начинают свою профессиональную карьеру. Пять молодых инженеров, окончивших вуз в этом году, стали сотрудниками компании BP в Азербайджане, сообщает БВШН в пятницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это Айдан Асадова, Тарлан Алиев, Нигяр Аллахвердиева, Нармин Аббаслы и Мехрибан Алиева, которые получили предложение о трудоустройстве без участия в конкурсном отборе, тестировании и собеседованиях. Они уже приступили к работе в компании на позициях инженеров-технологов.
Подготовке национальных кадров для нефтегазовой отрасли и увеличению числа местных специалистов, участвующих в нефтегазовых проектах, которые осуществляют в Азербайджане транснациональные компании, в республике уделяется особое внимание. На решение этих вопросов направлены, в частности, и соглашения, предусматривающие сотрудничество BP, SOCAR и БВШН в области национализации кадров, привлеченных к проектам BP, подготовки в Бакинской Высшей школе нефти инженеров для нефтегазового сектора и реализации, с целью поддержки развития молодых азербайджанских специалистов, учебных программ, а также программ стажировки и трудоустройства.
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