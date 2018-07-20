Микроавтобус Москва-Баку попал в ДТП, пострадали 8 граждан Азербайджана

Три автомобиля столкнулись в Ставропольском крае, в результате пострадали 13 человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах региона, передает Day.Az.

"Утром в пятницу в районе поворота на аэропорт на федеральной автодороге "Кавказ" столкнулись рейсовый микроавтобус "Мерседес", следовавший по маршруту Москва - Баку, легковой автомобиль "Форд" и автомобиль "ВАЗ 2110"", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в больницы Минеральных вод и Пятигорска, сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф. "Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой, восемь человек в состоянии средней степени тяжести. Еще шестеро, в том числе трое детей, с легкими травмами", - рассказали в центре.

В приемном отделении минераловодской райбольницы пояснили, что к ним были доставлены пять человек. "Из пятерых госпитализировано четыре, один будет проходить лечение амбулаторно. Они все в средней степени тяжести. Все из России - Смоленск и Москва", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в приемной пятигорской больницы, восемь пострадавших являются гражданами Азербайджана. "К нам доставлены восемь человек, <...> они все иностранцы, у всех паспорта Азербайджана", - сказала собеседница агентства.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, краевой минздрав держит ситуацию на контроле", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ставроопольского края.

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