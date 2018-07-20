В Азербайджане ожидаются проливные дожди
21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер усилится.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26°, днем 28-33°, в Баку ночью 24-26°, днем 30-32° тепла, передает Day.Az.
Атмосферное давление повысится с 751 мм до 755 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 40-45%.
На Абшеронских пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 21 июля температура воды в море составит 25-26 градусов.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) температура воды в море составит 26-27 градусов.
МЭПР призывает быть осторожными на пляжах в связи с усилением северо-западного ветра.
21 июля в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, возможны проливные дожди и град. Подует порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 30-35°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.
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